Представлены часы с солнечной батареей, способные прожить от одного заряда до 4-х месяцев

Так, корпус часов изготовлен из максимально экологичных материалов, не наносящих ущерба окружающей среде, а упаковка, в которой устройство поставляется, полностью выполнена из картона, который может быть использован повторно. Еще одной особенностью устройства можно назвать ее влагозащищенность, вплоть до 5 ATM. Модель Fossil Solar доступна для заказа в версиях с размером корпуса 34 и 42 мм. Приобрести новинку можно по ориентировочной цене в 140 долларов.