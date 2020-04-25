Представлены часы с солнечной батареей, способные прожить от одного заряда до 4-х месяцев
Правда, стоит отметить, что данная новинка — это аналоговые часы, то есть в них нет каких-либо “умных” функций. Зато в них используется достаточно интересная технология не только в виде зарядки от энергии Солнца, но также и в виде использования материалов, созданных с заботой об окружающей среде.
Так, корпус часов изготовлен из максимально экологичных материалов, не наносящих ущерба окружающей среде, а упаковка, в которой устройство поставляется, полностью выполнена из картона, который может быть использован повторно. Еще одной особенностью устройства можно назвать ее влагозащищенность, вплоть до 5 ATM. Модель Fossil Solar доступна для заказа в версиях с размером корпуса 34 и 42 мм. Приобрести новинку можно по ориентировочной цене в 140 долларов.