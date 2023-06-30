Представлены экокроссовки, производитель которых заявил о нулевом выбросе углерода

Производство биопластика, из которого изготовлена подошва, не предполагает привычных технологий. При производстве и транспортировке обычных кроссовок в атмосферу выбрасывается около 13,6 кг углерода, тогда как при производстве M0.0NSHOT — 0,0 кг. Поэтому в названии продукта присутствуют два нуля.

Экокроссовки имеют форму носков. Но главная их особенность в том, что материал, из которого сделана подошва, улавливает и сохраняет метан, который в 30 раз вреднее, чем углекислый газ.