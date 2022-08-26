Представлены электрические роликовые коньки на пульте управления

Устройство находится на этапе сбора средств на Kickstarter. При этом разработчики уже показали, как оно выглядит, а также примеры его использования.

Ролики Escend Blades представляют собой моторизованные колёсные платформы, в которые можно крепить собственную обувь. Благодаря дополнительным адаптерам, использоваться могут ботинки с системами крепления UFS или Trinity.