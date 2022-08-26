Представлены электрические роликовые коньки на пульте управления

Представлены электрические роликовые коньки на пульте управленияКоторые способны разгоняться до 25 км/ч
Устройство находится на этапе сбора средств на Kickstarter. При этом разработчики уже показали, как оно выглядит, а также примеры его использования.
Ролики Escend Blades представляют собой моторизованные колёсные платформы, в которые можно крепить собственную обувь. Благодаря дополнительным адаптерам, использоваться могут ботинки с системами крепления UFS или Trinity.
Общий вес двух платформ — 7,5 кг, при этом их корпус выполнен из аэрокосмического алюминия. Литиевую батарею можно быстро заменить, двигатель на задней ступице имеет мощность в 400 Вт.
По словам создателей, обе платформы одновременно управляются при помощи общего беспроводного пульта. Его можно использовать для ускорения, остановки и смены режимы езды.
Одного заряда Escend Blades должно хватить на 15 км пути, а максимальная скорость, которую ролики могут развить, составляет 25 км/ч.
В период предзаказа цена устройства составляет 756 долларов. В дальнейшем цена вырастет ещё на 25%.