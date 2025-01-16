Представлены Fontel KidsWatch — первые детские смарт-часы от МегаФона

Часы оснащены базовыми функциями, такими как аудио- и видеозвонки, отправка текстовых сообщений, а также возможность точного определения геолокации с использованием технологий A-GPS, GPS, Wi-Fi и LBS.

Кроме того, часы имеют защиту от влаги, камеру с разрешением 2 Мп и поддерживают до трех дней автономной работы без подзарядки.

KidsWatch поддерживают телефонную книгу до 100 контактов, с функцией защиты от звонков с незнакомых номеров. Для детей предусмотрен встроенный голосовой помощник Маруся, который поможет с учебой или развлечениями.

Часы доступны в двух цветах — сером и розовом. Fontel KidsWatch обещают стать надежным спутником для детей и удобным инструментом контроля для родителей.