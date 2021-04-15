Наука и технологии
Сегодня в 07:01
Представлены неразряжающиеся на Солнце наушники
При этом по очень приятной цене
В последние годы беспроводные наушники завоёвывают всё большую популярность среди обычных пользователей. Но что делать с их главным недостатком — ограниченной автономностью? У компании Urbanista нашёлся ответ на этот вопрос.
Компания представила свои новые наушники — Urbanista Los Angeles. Благодаря использованию технологии солнечных батарей, девайс способен работать бесконечно долго, если пользователь находится на Солнце.
На сайте Urbanista заявляется, что модель Los Angeles заряжается по такому необычному «беспроводу» примерно в три раза быстрее, чем тратит заряд. При этом девайс оснащён функцией активного шумоподавления
Что же касательно цены, то она очень демократичная, учитывая главную фишку наушников — за Urbanista Los Angeles просят около 230 долларов (17,4 тыс рублей). Старт продаж устройства намечен уже на лето 2021 года.