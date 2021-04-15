Представлены неразряжающиеся на Солнце наушники

Компания представила свои новые наушники — Urbanista Los Angeles. Благодаря использованию технологии солнечных батарей, девайс способен работать бесконечно долго, если пользователь находится на Солнце.

На сайте Urbanista заявляется, что модель Los Angeles заряжается по такому необычному «беспроводу» примерно в три раза быстрее, чем тратит заряд. При этом девайс оснащён функцией активного шумоподавления