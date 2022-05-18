Представлены новые фитнес-браслеты Huawei Band 7 и Watch Fit 2

Модель Huawei Band 7 позиционируется как лёгкий, стильный и функциональный «умный» браслет. Он весит всего 16 грамм, при этом в него «вшито» множество тренировок.

Отдельным пунктом стоит отметить его яркий AMOLED-экран (который, между прочим, занимает 64,88% фронтальной панели) и новую систему измерения параметров бега Running Ability Index.

Последняя позволяет оценивать спортивную форму пользователя и отслеживать прогресс в реальном времени.