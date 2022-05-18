Наука и технологии
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Представлены новые фитнес-браслеты Huawei Band 7 и Watch Fit 2

Отличная альтернатива более дорогим моделям от конкурентов
Сегодня прошла крупная международная презентация Huawei. На ней, помимо нового складного смартфона Mate Xs 2 и часов с возможностью измерения артериального давления Watch D, компания также представила новые фитнес-устройства.
Представлены новые фитнес-браслеты Huawei Band 7 и Watch Fit 2

Модель Huawei Band 7 позиционируется как лёгкий, стильный и функциональный «умный» браслет. Он весит всего 16 грамм, при этом в него «вшито» множество тренировок.

Отдельным пунктом стоит отметить его яркий AMOLED-экран (который, между прочим, занимает 64,88% фронтальной панели) и новую систему измерения параметров бега Running Ability Index.

Последняя позволяет оценивать спортивную форму пользователя и отслеживать прогресс в реальном времени.

Представлены новые фитнес-браслеты Huawei Band 7 и Watch Fit 2

Что же до Huawei Watch Fit 2, то часы также оснащены крупным AMOLED-экраном, который теперь занимает уже 72,2% передней поверхности корпуса.

Представлены новые фитнес-браслеты Huawei Band 7 и Watch Fit 2

Устройство получило встроенный динамик, с помощью которого пользователь может «перебросить» звонки со смартфона на смарт-часы. Это, в теории, позволит ему общаться не отвлекаясь от тренировки.

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