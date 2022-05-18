Представлены новые фитнес-браслеты Huawei Band 7 и Watch Fit 2

Представлены новые фитнес-браслеты Huawei Band 7 и Watch Fit 2Отличная альтернатива более дорогим моделям от конкурентов
Модель Huawei Band 7 позиционируется как лёгкий, стильный и функциональный «умный» браслет. Он весит всего 16 грамм, при этом в него «вшито» множество тренировок.
Отдельным пунктом стоит отметить его яркий AMOLED-экран (который, между прочим, занимает 64,88% фронтальной панели) и новую систему измерения параметров бега Running Ability Index.
Последняя позволяет оценивать спортивную форму пользователя и отслеживать прогресс в реальном времени.
Что же до Huawei Watch Fit 2, то часы также оснащены крупным AMOLED-экраном, который теперь занимает уже 72,2% передней поверхности корпуса.
Устройство получило встроенный динамик, с помощью которого пользователь может «перебросить» звонки со смартфона на смарт-часы. Это, в теории, позволит ему общаться не отвлекаясь от тренировки.