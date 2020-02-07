Наука и технологии
Сегодня 15:44
Представлены новые "умные" часы-наушники
Их стоимость составляет 79 долларов
Компания Wristbuds решила собрать средства на популярной площадке для совместного финансирования Kickstarter для запуска совершенного уникального устройства. Речь об “умных” часах со встроенными беспроводными наушниками.
Основой новинки являются часы, наподобие Mi Band 4 или последних Honor Band, диагональ которых составляет 1,14 дюймов. Однако главная особенность заключается в том, что дисплей устройства также является и крышкой для зарядного кейса беспроводных наушников. Что интересно,новинка имеет внутреннюю память объемом 4 ГБ, так что наушники можно будет подключать непосредственно к браслету для прослушивания музыки во время тренировки, минуя смартфон или прочие устройства.
На данный момент компания просит за устройство 79 долларов, но как только устройство поступит в широкую продажу, его цена увеличится до 149 долларов за штуку. Предполагается, что первые поставки начнутся уже в этом году, а конкретнее в апреле.