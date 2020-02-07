Представлены новые "умные" часы-наушники

Основой новинки являются часы, наподобие Mi Band 4 или последних Honor Band, диагональ которых составляет 1,14 дюймов. Однако главная особенность заключается в том, что дисплей устройства также является и крышкой для зарядного кейса беспроводных наушников. Что интересно,новинка имеет внутреннюю память объемом 4 ГБ, так что наушники можно будет подключать непосредственно к браслету для прослушивания музыки во время тренировки, минуя смартфон или прочие устройства.