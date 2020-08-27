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Представлены новые "умные" часы в стиле классических Casio
И не абы кем, а достаточно популярным производителем подобных девайсов
Компания Amazfit, известная в первую очередь “народными” смарт-часами Amazfit Bip и Amazfit GTS, решила немного поэкспериментировать. Ранее уже появлялись слухи о том, что китайский производитель намерен выпустить первые фирменные весы, подключаемые к телефону, а теперь ею были представлены новые “умные” часы в стиле классических Casio.
Новинка, получившая название Amazfit Neo, уже сейчас доступна на AliExpress по цене около 40 долларов или 3 000 рублей при использовании различных купонов. При этом по части “железа” часы также представляют немалый интерес. Так, например, 1,2-дюймовый черно-белый постоянно включенный дисплей, влагозащиту при погружении до 5 АТМ, а также функцию мониторинга сна и уведомления от различных приложений. По словам разработчиков, устройство способно проработать от одного заряда до 28 дней.
Для подключения часов используется приложение Zepp, которое ранее носило название Amazfit. Что же до самих часов, то Amazfit Neo работают с устройствами на базе от iOS 10.0 или Android 5.0.