Представлены новые "умные" часы в стиле классических Casio

Новинка, получившая название Amazfit Neo, уже сейчас доступна на AliExpress по цене около 40 долларов или 3 000 рублей при использовании различных купонов. При этом по части “железа” часы также представляют немалый интерес. Так, например, 1,2-дюймовый черно-белый постоянно включенный дисплей, влагозащиту при погружении до 5 АТМ, а также функцию мониторинга сна и уведомления от различных приложений. По словам разработчиков, устройство способно проработать от одного заряда до 28 дней.