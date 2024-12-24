Представлены новые Vision Pro, но не от Apple

Опубликовано 24 декабря 2024, 08:151 мин.
Представлены новые Vision Pro, но не от AppleЗато в формате очков
Компания Passion представила в Москве свою новую линейку продуктов, включая умные очки Passion Vision и Passion Vision Pro.
Новинки получили интеграцию ИИ, что расширяет их функционал: от управления жестами до использования в бизнесе и развлечениях.
Passion Vision Pro позиционируются как альтернатива более дорогим устройствам, предлагая высокое качество по доступной цене.
Помимо очков, был представлен ноутбук-трансформер PBook с поддержкой SIM-карты и сенсорным экраном, а также инновационный смарт-замок SmartLock.
Во время презентации было подписано соглашение с российской компанией РЕД СОФТ, что указывает на планы Passion по разработке локализованного ПО. Также компания анонсировала выход своих продуктов на платформу КИФА, что говорит о намерении масштабировать бизнес.