Представлены новые Vision Pro, но не от Apple

Новинки получили интеграцию ИИ, что расширяет их функционал: от управления жестами до использования в бизнесе и развлечениях.

Passion Vision Pro позиционируются как альтернатива более дорогим устройствам, предлагая высокое качество по доступной цене.

Помимо очков, был представлен ноутбук-трансформер PBook с поддержкой SIM-карты и сенсорным экраном, а также инновационный смарт-замок SmartLock.

Во время презентации было подписано соглашение с российской компанией РЕД СОФТ, что указывает на планы Passion по разработке локализованного ПО. Также компания анонсировала выход своих продуктов на платформу КИФА, что говорит о намерении масштабировать бизнес.