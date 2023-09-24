Представлены умные наушники с отслеживанием здоровья мозга и подбором музыки под настроение

Эти наушники не только следят за потенциальными проблемами со здоровьем мозга, но и подбирают музыку в соответствии с настроением слушателя.

Основатели Niura придумали идею мониторинга мозга после того, как их близкие столкнулись с проблемами нейрологического характера. Наушники, интегрированные с электроэнцефалографией, могут спасти жизни благодаря раннему выявлению нарушений.

Технология Niura включает в себя наушники Neural с проводящими электродами из силикона и мобильное приложение. Приложение предоставляет ряд функций, включая визуализацию данных EEG в реальном времени, возможности обмена информацией и инструменты для глубокого анализа данных.

Одним из интересных нововведений является рекомендация музыки на основе данных EEG. Благодаря размещению электродов в ушах, наушники могут эффективно мониторить аудиторную кору мозга, что позволяет улучшить аудиоопыт и даже определить настроение и эмоции пользователя.