Представлены умные проекторы, созданные совместно с производителем дисплеев для iPhone

Первая — Xming V1 Smart Projector — стала самым ярким однопанельным LCD-проектором в мире. Вторая — Xming V1 Ultra 4K Smart Projector — является первым однопанельным 4K-проектором.

Xming V1 Ultra оснащён специализированным 4K оптическим движком от BOE и 5-дюймовым 4K LCD экраном для проекции. Последнее обещает «честное» 4K-разрешение и знаменует начало эры «4K в LCD-проекторах».

С другой стороны, яркость Xming V1 Smart Projector достигает впечатляющих 800 CVIA люмен, что стало возможным благодаря оптическому движку Radiant S60 от BOE.

По словам экспертов, данный релиз укрепил позиции Xming Projectors на рынке, сосредоточив внимание компании на технологических инновациях для предоставления высококачественны и экономически эффективных продуктов потребителям.

В своё время к подобному подходу прибегала компания Xiaomi.