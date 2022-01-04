Представлены «умные» весы с функцией кардиограммы

С помощью весов можно отслеживать сегментный состав тела, вес, частоту сердечных сокращений и возраст сосудов, а также оценивать нервную активность и сердечный ритм с помощью 6-проводниковой ЭКГ.

По информации, «умные» весы оснащены платформой из закалённого стекла с выдвижной ручкой. В них встроены четыре датчика веса и 14 электродов ITP, а также четыре электрода из нержавеющей стали в ручке для снятия ЭКГ и анализа состава тела.

Кроме того, Body Scan могут отслеживать активность потовых желёз на ногах, оценивать активность мелких нервов и определять возраст сосудов с помощью кардиоваскулярных измерений. ЭКГ весы могут снимать с помощью двух электродов, расположенных с каждой стороны ручки и одного в основании весов.

Также отмечается, что весы способны обеспечить точное измерение веса и показания жира во всём теле, процентного содержания воды, висцерального жира, мышечной массы, костной массы, а также внеклеточной и внутриклеточной жидкости.