Представлены Xiaomi Watch S3 — умные часы с Hyper OS и сменным безелем

Эта стильная новинка оснащена 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей, частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 600 нит.

Но главной особенностью устройства является новая операционная система HyperOS, которая, судя по всему, не основана на Wear OS.

Часы также оборудованы 12-канальным датчиком сердечного ритма, двухдиапазонным GPS, чипом NFC и аккумулятором на 486 мАч, который, по утверждениям Xiaomi, может работать до 15 дней без подзарядки.

Цена часов в Китае начинается от $109 за версию с Bluetooth и Wi-Fi. Версия с eSIM обойдётся чуть дороже — в $137. Кроме того, Xiaomi предлагает сменные безели и ремешки для часов по цене от $18 до $34.