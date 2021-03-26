Представлены яркие и экологичные геймпады Xbox

Один из них получил ярко салатовую расцветку, тогда как второй вошел в камуфляжную линейку аксессуаров. Компания отмечает, что обе новинки выполнены из материалов, которые могут быть вторично переработаны. Сделано это в рамках программы по повышению экологичности при выпуске продуктов Xbox.

До России геймпады доедут лишь в конце мая. Предварительная стоимость модели Electric Volt составляет 4 399 рублей, тогда как контроллер в расцветке Daystrike Camo Special Edition могут оценить в 4 999 рублей. На американском рынке Electric Volt можно будет купить уже в конце апреля за 64,99 доллара, тогда как Daystrike Camo Special Edition появится 4 мая за 69,99 долларов.