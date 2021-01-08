Предыдущие 10 лет оказались самыми жаркими за всю историю наблюдений

Что интересно, прошлый год также может «похвастаться» званием в принципе самого жаркого в истории, наравне с 2016 годом, передаёт N+1. Этот факт и стал одной из причин, почему рекорд смог установить целый десяток лет.

Отметим, что в сравнении с доиндустриальным периодом, температура воздуха в 2020 году и вовсе была выше на 1,25 °C. Также специалисты отметили, что среднемировая концентрация углекислого газа в атмосфере всё ещё растёт, даже несмотря на пандемию.