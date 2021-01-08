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Предыдущие 10 лет оказались самыми жаркими за всю историю наблюдений
А 2020 год и вовсе самым жарким, наравне с другим годом десятилетия
В сети появились данные, основанные на итоговом отчёте программы «Коперник» о состоянии климата в 2020 году. Согласно ему, средняя температура в прошлом году была на 0,6 °C выше, чем в 1981-2010 годы. Это, по словам специалистов, сделало последние 10 лет самыми жаркими за всю историю наблюдений.
Что интересно, прошлый год также может «похвастаться» званием в принципе самого жаркого в истории, наравне с 2016 годом, передаёт N+1. Этот факт и стал одной из причин, почему рекорд смог установить целый десяток лет.
Отметим, что в сравнении с доиндустриальным периодом, температура воздуха в 2020 году и вовсе была выше на 1,25 °C. Также специалисты отметили, что среднемировая концентрация углекислого газа в атмосфере всё ещё растёт, даже несмотря на пандемию.