Прекрасное время для ядерных испытаний: Северная Корея проверит своё самое грозное оружие

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Прекрасное время для ядерных испытаний: Северная Корея проверит своё самое грозное оружиеПхеньян готовится к седьмым ядерным испытаниям
Северная Корея готовится к проведению седьмых ядерных испытаний. В качестве подготовительного мероприятия были проведены испытания некоего детонирующего устройства.
Когда именно Пхеньян проведёт очередные испытания ядерного оружия, пока не известно. К тому же в Северной Корее готовятся к испытаниям не на привычном ядерном полигоне Пхунгери. Но Сеул уже бьёт тревогу из-за того, что накануне, четвёртый раз за месяц, со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря была запущена неопознанная баллистическая ракета.
Причём пуск ракеты был произведён на следующий день после завершения первого азиатского турне президента США Джо Байдена в качестве главы государства. Южная Корея пустила две ракеты в ответ.