Прекрасное время для ядерных испытаний: Северная Корея проверит своё самое грозное оружие

Когда именно Пхеньян проведёт очередные испытания ядерного оружия, пока не известно. К тому же в Северной Корее готовятся к испытаниям не на привычном ядерном полигоне Пхунгери. Но Сеул уже бьёт тревогу из-за того, что накануне, четвёртый раз за месяц, со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря была запущена неопознанная баллистическая ракета.

Причём пуск ракеты был произведён на следующий день после завершения первого азиатского турне президента США Джо Байдена в качестве главы государства. Южная Корея пустила две ракеты в ответ.