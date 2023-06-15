Премьер Британии пообещал сделать из страны мировой центр ИИ

Он подчеркнул, что разделяет опасения по поводу потенциальной опасности подобных технологий и призвал исследовать их, чтобы ИИ всегда применялся «безопасно и ответственно». Также Сунак заявил о необходимости сделать британский ИИ «суверенным».

В связи с этим правительство будет работать с Google Deepmind, разработчиком чат-бота Bard и языковой модели ИИ PaLM-2, OpenAI — ChatGPT и GPT-4, Anthropic — Claude AI и Constitutional AI, а также другими компаниями.

«Я понимаю, что люди обеспокоены ИИ. Именно поэтому мы собираемся проводить передовые исследования в области безопасности в Великобритании», — заявил британский премьер.