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Премьер-министр Финляндии обещала добиться четырехдневной рабочей недели и шестичасовой смены
Вот оно, будущее
Действующий премьер-министр Финляндии Санна Марин официально объявила о своем намерении добиться для своих граждан четырехдневной рабочей недели, а также шестичасовой рабочей смены.
По словам Марин, данное нововведение могло бы стать отличным примером прогрессивности рабочей жизни финнов. Правда, до сих пор неизвестно, когда соответствующее законодательство будет разработано, что позволяет задуматься о том, насколько планы премьер-министра близки к реальности.
”Я считаю, что люди заслуживают того, чтобы они проводили больше времени со своими семьями, любимыми, тратили его на свои увлечения и культуру”, — рассказала Санна Марин.
При этом важно понимать, что трудовое законодательство Финляндии уже сейчас является одним из самых либеральных в мире. Так, еще с 1996 года местные рабочие в состоянии требовать смещения начала рабочего дня на три часа раньше или позже.