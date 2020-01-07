Премьер-министр Финляндии обещала добиться четырехдневной рабочей недели и шестичасовой смены

По словам Марин, данное нововведение могло бы стать отличным примером прогрессивности рабочей жизни финнов. Правда, до сих пор неизвестно, когда соответствующее законодательство будет разработано, что позволяет задуматься о том, насколько планы премьер-министра близки к реальности.

”Я считаю, что люди заслуживают того, чтобы они проводили больше времени со своими семьями, любимыми, тратили его на свои увлечения и культуру”, — рассказала Санна Марин.

При этом важно понимать, что трудовое законодательство Финляндии уже сейчас является одним из самых либеральных в мире. Так, еще с 1996 года местные рабочие в состоянии требовать смещения начала рабочего дня на три часа раньше или позже.