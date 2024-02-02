Премьер-министр Мишустин: у российского и западного ИИ «разные картины мира»

По словам Мbшустина, у российского и западного ИИ «разные картины мира» и это необходимо учитывать при внедрении эти[ технологий в критически важные отрасли нашей страны.

Премьер отметил, что касается это и медицины, промышленности, науки.

«В "мозгах" российского GigaChat и западного ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое хорошо, а что такое плохо. И при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли, например в науку, медицину, промышленность, важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам», — подчеркнул Мишустин.