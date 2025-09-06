Премьер Тайваня заявил, что TSMC не станет американской компанией

Эти слова прозвучали на фоне слухов о возможной сделке между администрацией Дональда Трампа и TSMC, предполагающей участие США в капитале корпорации. В тайваньских СМИ обсуждение вызвало недовольство, так как звучали версии о попытке превратить крупнейшего производителя чипов в «американскую фабрику». Однако в самой TSMC подчеркнули, что подобного предложения они не получали.

Компания уже вложила в американские проекты порядка 165 миллиардов долларов, а ранее звучали оценки до 300 миллиардов. Тем не менее, по словам премьера, эти вложения не означают переноса ключевых технологий и не дают США прямого доступа к разработкам.

Тайваньский чиновник также отметил, что правительство не вмешивается в решения TSMC и других местных фирм относительно инвестиций за рубежом. Решения о строительстве заводов или выпуске определённых технологий принимаются самими компаниями.