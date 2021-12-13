Препарат от алкоголизма признали эффективным при лечении COVID-19

В рамках научной работы специалисты изучили с помощью вычислительных методов масштабную базу данных историй болезни из национальной системы здравоохранения США по делам ветеранов. Отмечается, что всего мониторили 944 тысяч пациентов, выполнивших как минимум один тест на выявление коронавирусной инфекции с февраля 2020-го по февраль 2021 года. Порядка 2233 из них лечились от алкогольной зависимости с помощью дисульфирама.

В результате выяснилось, что пациенты, которые лечились от алкоголизма с помощью данного препарата, имели более низкие показатели заболеваемости — на 34% ниже, чем у людей, не принимающих дисульфирам. Кроме того, ни один из зараженных ветеранов, которые принимали препарат от алкоголизма, не умер.