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Препарат против коронавируса смог остановить старение иммунной системы

Учёные подтвердили его эффективность
Учёные из Университета Айовы в США сообщили о результатах длительных исследований. Было изучено действие препарата асапипрант на старых мышей, заражённых коронавирусом.
Препарат против коронавируса смог остановить старение иммунной системы

Асапипрант применяется для борьбы со старением иммунной системы, блокируя действие простагландина — сигнальной молекулы, участвующей в подавлении иммунитета, которая с возрастом становится более активной. Также эта молекула затормаживает миграцию дендритных клеток, которые участвуют в распознавании вирусов и других патогенов, из-за чего ухудшается реакция иммунитета.

Эксперименты, проведённые исследователями, показали, что асапипрант препятствует связыванию простагландина с клеточным рецептором, благодаря чему блокируется сигнальный путь, приводящий к подавлению иммунитета и чрезмерной воспалительной реакции. Кроме того, белые кровяные клетки, нейтрофилы, начинают более агрессивно реагировать на инфицированные ткани, вызывая воспаление. Это объясняет, почему пожилые люди становятся особенно уязвимыми к новым инфекциям.

При этом, как выяснилось в ходе экспериментов, при использовании препарата выросла выживаемость старых генетически модифицированных мышей. Препарат показал сою эффективность для борьбы с коронавирусом и блокированию осложнений.

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