Препарат против коронавируса смог остановить старение иммунной системы

Асапипрант применяется для борьбы со старением иммунной системы, блокируя действие простагландина — сигнальной молекулы, участвующей в подавлении иммунитета, которая с возрастом становится более активной. Также эта молекула затормаживает миграцию дендритных клеток, которые участвуют в распознавании вирусов и других патогенов, из-за чего ухудшается реакция иммунитета.

Эксперименты, проведённые исследователями, показали, что асапипрант препятствует связыванию простагландина с клеточным рецептором, благодаря чему блокируется сигнальный путь, приводящий к подавлению иммунитета и чрезмерной воспалительной реакции. Кроме того, белые кровяные клетки, нейтрофилы, начинают более агрессивно реагировать на инфицированные ткани, вызывая воспаление. Это объясняет, почему пожилые люди становятся особенно уязвимыми к новым инфекциям.

При этом, как выяснилось в ходе экспериментов, при использовании препарата выросла выживаемость старых генетически модифицированных мышей. Препарат показал сою эффективность для борьбы с коронавирусом и блокированию осложнений.

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