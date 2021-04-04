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Препараты от диабета могут быть полезны для лечения ВИЧ
Это было подтверждено в рамках эксперимента на грызунах
Ученые из Медицинской школы UNC при Университете Северной Каролины выяснили, что препараты от диабета могут быть полезны для лечения ВИЧ.
Отмечается, что ВИЧ во время инфицирования иммунных Т-клеток провоцирует процесс репликации. Лекарство от сахарного диабета, в свою очередь, уменьшает скорость данного процесса, что и способствует подавлению ВИЧ. Ученые установили это в ходе эксперимента на грызунах. Подтвердилось это и во время исследования клеточных культур.
”Препараты, снижающие метаболизм Т-клеток, могут быть полезны в качестве вспомогательной терапии для лечения ВИЧ”, — поделились исследователи.
Ранее мы писали об очередном открытии ученых из США, которое может помочь в борьбе с ВИЧ. Так, исследователи выяснили, что один из белков врождённой иммунной системы можно использовать для очистки клеток от «спящего» ВИЧ.