Препараты от диабета могут быть полезны для лечения ВИЧ

Отмечается, что ВИЧ во время инфицирования иммунных Т-клеток провоцирует процесс репликации. Лекарство от сахарного диабета, в свою очередь, уменьшает скорость данного процесса, что и способствует подавлению ВИЧ. Ученые установили это в ходе эксперимента на грызунах. Подтвердилось это и во время исследования клеточных культур.

”Препараты, снижающие метаболизм Т-клеток, могут быть полезны в качестве вспомогательной терапии для лечения ВИЧ”, — поделились исследователи.

Ранее мы писали об очередном открытии ученых из США, которое может помочь в борьбе с ВИЧ. Так, исследователи выяснили, что один из белков врождённой иммунной системы можно использовать для очистки клеток от «спящего» ВИЧ.