Преподаватели в США пожаловались на неумение молодёжи пользоваться компьютерами

Как пишет источник, часто преподаватели жалуются на то, что их студенты не могут вовремя найти нужный для лекции файл. Как правило, это происходит потому, что представители сегодняшнего поколения не понимают, зачем нужна иерархическая структура папок, если есть поисковая строка на компьютере. В силу этого студенты используют одну папку для любых файлов.

С точки зрения преподавателей такое положение дел – неумение пользоваться компьютером. Иерархическая система, по их мнению, всё упорядочивает. Для студентов это усложнение, которое ещё больше запутывает, чем подсказывает, а найти на компьютере всё можно с помощью встроенных инструментов поиска и навигации.

По мнению источника, студентам не понятны аналогии, которые приводят преподаватели для понимания файловых систем. С точки зрения преподавателей, файловая система – шкафы для хранения документов. Тогда как для студентов понятны аналогии с корзиной, из которой можно достать всё, что угодно.