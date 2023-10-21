22:27, 21 октября 2023
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Пресловутый МУС подвергся мощной кибератаке «с целью шпионажа»Но кто это сделал, неизвестно
Пресс-служба Международного уголовного суда (МУС) сообщила, что инстанция подверглась «изощрённой атаке с целью шпионажа», но кто это сделал, неизвестно.
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Кибератака была осуществлена пять недель назад. В МУС считают, что попытка взломать информационную инфраструктуру была необходима неизвестным хакерам, чтобы «подорвать мандат суда».
«Правоохранительные органы Нидерландов в настоящее время проводят уголовное расследование», — сказано в сообщении пресс-службы МУС.