Пресловутый МУС подвергся мощной кибератаке «с целью шпионажа»

Кибератака была осуществлена пять недель назад. В МУС считают, что попытка взломать информационную инфраструктуру была необходима неизвестным хакерам, чтобы «подорвать мандат суда».

«Правоохранительные органы Нидерландов в настоящее время проводят уголовное расследование», — сказано в сообщении пресс-службы МУС.