Песков ответил на просьбу блогеров о разблокировке запрещённых соцсетей

По словам Пескова, он не владеет информацией по этому вопросу, а правительство по этому поводу «исходит из того, что заявили в Совете Федерации».

Также Песков отметил, что обращение за разблокировкой скорее обезличенное, поэтому его не будут рассматривать.

«Скорее это обезличенное обращение, которое не рассматривается», — подчеркнул Песков.

Ранее в Совет Федерации обратился «Совет блогеров» — якобы экспертная организация, сущестующая как при СовФеде. Но позже оказалось, что такой организации при Совете Федерации не существует. А люди, которые таким образом представляются, выведены из состава экспертов секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.