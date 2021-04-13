Пресс-секретарь Путина допустил отключение России от Visa и Mastercard

Так, в Кремле считают, что причиной такого шага могут стать санкции, пишет Lenta.ru. При этом Песков отметил, что можно «с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств«. С их помощью они пытаются оказывать сдерживание по отношению к нашей стране. В том числе не всегда законными с точки зрения международного права мерами.

Пресс-секретарь президента также заявил, что отечественная система «Мир» вполне крепкая, а со временем и вовсе «получит глобальное распространение».