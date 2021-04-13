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Пресс-секретарь Путина допустил отключение России от Visa и Mastercard
Но зато похвалил отечественную систему «Мир»
В сети появился материал, в котором передаются слова пресс-секретаря Владимира Путина — Дмитрия Пескова — касательно отключения России от Visa и Mastercard. По мнению чиновника, это вполне может произойти.
Так, в Кремле считают, что причиной такого шага могут стать санкции, пишет Lenta.ru. При этом Песков отметил, что можно «с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств«. С их помощью они пытаются оказывать сдерживание по отношению к нашей стране. В том числе не всегда законными с точки зрения международного права мерами.
Пресс-секретарь президента также заявил, что отечественная система «Мир» вполне крепкая, а со временем и вовсе «получит глобальное распространение».