Наука и технологии
Сегодня в 15:02
Пресс-секретарь Путина опроверг деятельность Роскомнадзора против Twitter
Он объяснил, что причиной происходящего являются действия соцсети
В сети появилась информация о комментарии Дмитрия Пескова относительно ситуации, сложившейся вокруг Twitter в России. По его словам, Роскомнадзор «не ведёт деятельность против твиттера и не может этого делать».
По мнению пресс-секретаря Владимира Путина, проблема заключается не в самой компании, а в её невыполнении российских законов, пишет Медуза.
Невозможно себе представить, чтобы любая компания — не важно какого она размера, но любая компания, которая действует в сфере IT, в сфере социальных сетей и так далее — чтобы она действовала в нарушение законов Российской Федерации. И в случае больших компаний, и в случае средних, и в случае микро-компаний это требует совершенно одинаковых действий по возвращению законности в их деятельности.
При этом Песков заявил, что администрация президента России в курсе действий Роскомнадзора.