Пресс-секретарь Путина опроверг деятельность Роскомнадзора против Twitter

Невозможно себе представить, чтобы любая компания — не важно какого она размера, но любая компания, которая действует в сфере IT, в сфере социальных сетей и так далее — чтобы она действовала в нарушение законов Российской Федерации. И в случае больших компаний, и в случае средних, и в случае микро-компаний это требует совершенно одинаковых действий по возвращению законности в их деятельности.