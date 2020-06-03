Наука и технологии
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Пресс-секретарь Путина заявил, что "Россия никогда не станет инициатором применения ядерного оружия"
Таким образом, Россия вряд ли станет причиной начала Третьей мировой
Сегодня днем пресс-секретарь президента России Владимира Путина, Дмитрий Песков, заявил, что *”Россия никогда не станет инициатором применения ядерного оружия”*.
”В настоящий момент просто целостный документ опубликован, где совершенно четко указывается, что может вынудить РФ использовать ядерное оружие. При этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия”, — подчеркнул представитель верховного главнокомандующего, напомнив, что обо всем этом и так максимально четко говорится в стратегии ядерного сдерживания, опубликованной накануне.
Напомним, что буквально вчера, 2 июня, президент России Владимир Путин подписал свежий указ “Об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия”.