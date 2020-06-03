Пресс-секретарь Путина заявил, что "Россия никогда не станет инициатором применения ядерного оружия"

”В настоящий момент просто целостный документ опубликован, где совершенно четко указывается, что может вынудить РФ использовать ядерное оружие. При этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия”, — подчеркнул представитель верховного главнокомандующего, напомнив, что обо всем этом и так максимально четко говорится в стратегии ядерного сдерживания, опубликованной накануне.

Напомним, что буквально вчера, 2 июня, президент России Владимир Путин подписал свежий указ “Об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия”.