Пресс-служба Альфа-Банка опровергла заявления хакеров об утечке клиентских данных

Пресс-служба Альфа-Банка опровергла заявления хакеров об утечке клиентских данныхВ банке назвали это фейком и компиляцией
Пресс-служба Альфа-Банка поспешила опровергнуть заявления хакеров из украинских группировок KibOrg и NLB, утверждающих, что они смогли заполучить данные 38 млн клиентов кредитной организации и выложили информацию в открытый доступ.
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Хакеры заявили, что ещё в октябре 2023 года смогли получить данные, но выложили тогда только информацию о 44 тысяч человек, теперь — всех 38 млн, которые у них в распоряжении.
Пресс-служба Альфа-Банка сообщила, что все заявления хакеров — фейк, так как в обоих случаях якобы утекшие данные на самом деле являются компиляцией из разных источников.
«Это фейк, данные клиентов банка в безопасности. Сведения скомпилированы из разных источников, где люди оставляют данные про себя», — сообщили в пресс-службе Альфа-Банка.