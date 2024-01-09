Пресс-служба Альфа-Банка опровергла заявления хакеров об утечке клиентских данных

Хакеры заявили, что ещё в октябре 2023 года смогли получить данные, но выложили тогда только информацию о 44 тысяч человек, теперь — всех 38 млн, которые у них в распоряжении.

Пресс-служба Альфа-Банка сообщила, что все заявления хакеров — фейк, так как в обоих случаях якобы утекшие данные на самом деле являются компиляцией из разных источников.

«Это фейк, данные клиентов банка в безопасности. Сведения скомпилированы из разных источников, где люди оставляют данные про себя», — сообщили в пресс-службе Альфа-Банка.