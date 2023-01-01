Пресс-служба Яндекса прокомментировала уход Аркадия Воложа из компании

По сообщениям, Волож не останется в Яндексе даже косвенно. Сам бизнесмен говорит о том, что в текущих условиях разрабатываемый план реструктуризации компании «вполне разумен и необходим». На вопрос РИА Новости о том, останется ли Волож связан с Яндексом хотя бы косвенно, последовал ответ, что такого не будет.

«Аркадий Волож не останется в Яндексе», — сказано в сообщении пресс-служб компании.