Наука и технологии
00:06, 01 января 2023
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Пресс-служба Яндекса прокомментировала уход Аркадия Воложа из компании

Волож не останется в Яндексе даже косвенно

Пресс-служба Яндекса сообщила, что Аркадий Волож не останется в компании даже косвенно. Пресс-служба Яндекса прокомментировала уход сооснователя компании Аркадия Воложа.

Пресс-служба Яндекса прокомментировала уход Аркадия Воложа из компании

Фото: Tehnowar.ru

По сообщениям, Волож не останется в Яндексе даже косвенно. Сам бизнесмен говорит о том, что в текущих условиях разрабатываемый план реструктуризации компании «вполне разумен и необходим». На вопрос РИА Новости о том, останется ли Волож связан с Яндексом хотя бы косвенно, последовал ответ, что такого не будет.

«Аркадий Волож не останется в Яндексе», — сказано в сообщении пресс-служб компании.

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