Преступник застрелил робо-собаку Boston Dynamics во время задержания

Преступник застрелил робо-собаку Boston Dynamics во время задержанияНо робот успел выполнить свой служебный долг
В штате Массачусетс робот Spot производства Boston Dynamics, прозванный Роско, был подстрелен вооруженным подозреваемым при исполнении служебных обязанностей.
Во время операции по задержанию опасного преступника, робот помогал команде саперов. Роско обследовал дом, где забаррикадировался подозреваемый, и неожиданно столкнулся с ним в подвале. Преступник открыл огонь, трижды попав в робота и выведя его из строя.
К счастью, Роско, несмотря на полученные повреждения, выполнил свой долг. Преступник был задержан, а герой-робот доставлен на «лечение» к своему производителю. Полиция уже получила замену Роско и продолжит использовать роботов для обеспечения безопасности.
Инцидент вызвал дискуссии о роли роботов в работе полиции. Хотя некоторые приветствуют инновации, позволяющие сохранить человеческие жизни, другие критикуют применение таких технологий, считая их излишней милитаризацией и потенциальной угрозой для гражданских свобод.