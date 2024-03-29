Преступник застрелил робо-собаку Boston Dynamics во время задержания

К счастью, Роско, несмотря на полученные повреждения, выполнил свой долг. Преступник был задержан, а герой-робот доставлен на «лечение» к своему производителю. Полиция уже получила замену Роско и продолжит использовать роботов для обеспечения безопасности.

Инцидент вызвал дискуссии о роли роботов в работе полиции. Хотя некоторые приветствуют инновации, позволяющие сохранить человеческие жизни, другие критикуют применение таких технологий, считая их излишней милитаризацией и потенциальной угрозой для гражданских свобод.