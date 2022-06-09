Превратится ли оспа обезьян в эпидемию, как COVID-19

Он оценил информацию ВОЗ, что за три недели прирост заболеваемости оспой обезьян составил 203%. По его словам, это не так много, как может показаться. Специалист сравнил распространение оспы обезьян с коронавирусом и подчеркнул, что ситуация с ковидом была хуже. При не самых заразных штаммах скорость прироста больных была примерно 3 раза за одну неделю, а при «Омикроне» — показатель увеличивался в 5-7 раз.

Кроме того, Лукашев подчеркнул, что раньше цепочки заболеваемости оспой были короче, поэтому вирус не выходил за пределы Африки. Но сейчас болезнь попала в социальную среду и быстро распространяется между людьми, особенно с беспорядочными половыми связями. По его словам, нынешнее количество заболевших является беспрецедентным.

Учёный также объяснил ситуацию с оспой обезьян тем, что в человечестве накопилось критическая масса людей без иммунитета к этому вирусу. Вакцинировать людей прекратили в 1980, так как сосчиталось, что оспа побеждена.

Но скорость распространения оспы пока не вызывает тревоги у учёных — в силу пристального внимания и изучения вируса, скорость его распространения снизится.