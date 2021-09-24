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Президент Азербайджана заявил о желании страны купить оружие у России

А ведь ещё в мае он говорил совсем другие слова

В сети появилась информация о свежем заявлении главы Азербайджана Ильхама Алиева. Президент соседнего государства заявил, что его страна хочет купить оружие у России.