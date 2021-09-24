Президент Азербайджана заявил о желании страны купить оружие у России

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Президент Азербайджана заявил о желании страны купить оружие у РоссииА ведь ещё в мае он говорил совсем другие слова
В сети появилась информация о свежем заявлении главы Азербайджана Ильхама Алиева. Президент соседнего государства заявил, что его страна хочет купить оружие у России.
В связи с этим, к слову, уже были поданы «соответствующие заявки на приобретение новых образцов», передаёт РИА новости со ссылкой на журнал «Национальная оборона». При этом Алиев отметил, что между Азербайджаном и Россией «идёт хорошая работа по всем направлениям». В том числе и в области военно-технического сотрудничества.
Естественно, сейчас мы смотрим на новые разработки, сейчас уже технические группы изучают новые возможности, мы некоторые заявки уже подали, так что сотрудничество в этом направлении с Россией тоже будет развиваться.
Ильхам Алиев
Президент Азербайджана
Отметим, что ранее, в мае 2021 года, он также заявлял о желании страны купить оружие у США.