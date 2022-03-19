Президент Белоруссии Лукашенко назвал кибероружие более опасным, чем ядерное

По мнению Лукашенко, «человечество эту опасность, особенно кибероружия, ещё не осознало».

«Опасность в будущем не в ядерном оружии, есть более опасные направления, чем ядерное оружие. Это биологическое оружие и кибероружие. Это гораздо опаснее», — подчеркнул президент Белоруссии.