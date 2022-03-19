Президент Белоруссии Лукашенко назвал кибероружие более опасным, чем ядерное

Наука и технологии
Сегодня в 15:58
1 мин.
Президент Белоруссии Лукашенко назвал кибероружие более опасным, чем ядерноеНо люди этого ещё не осознали
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после завершения интервью японскому изданию TBS выразил мнение, что кибероружие более опасно, чем ядерное.
По мнению Лукашенко, «человечество эту опасность, особенно кибероружия, ещё не осознало».
«Опасность в будущем не в ядерном оружии, есть более опасные направления, чем ядерное оружие. Это биологическое оружие и кибероружие. Это гораздо опаснее», — подчеркнул президент Белоруссии.