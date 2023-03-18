Президент Белоруссии заявил о поставках электронной компонентной базы в Россию

Президент Белоруссии заявил о поставках электронной компонентной базы в РоссиюИ создании совместного специализированного центра
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о первых поставках критически важной электронной компонентной базы в Россию.
Фото: Robu.in
По словам главы Белоруссии, сформирован перечень критически важной компонентной базы, которую будут изготавливать белорусские предприятия. Также подписано соглашение о создании совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов.
Как отметил Лукашенко, этот центр позволит выполнять совместные опытно-конструкторские работы, поможет снизить зависимость белорусских и российских потребителей от импортных поставок.
Совместно с российской стороной сформирован перечень критически важной компонентной базы, которая будет производиться на белорусских предприятиях, разработана дорожная карта по её освоению. Ряд элементов для российских предприятий мы уже начали поставлять.