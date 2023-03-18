Президент Белоруссии заявил о поставках электронной компонентной базы в Россию

По словам главы Белоруссии, сформирован перечень критически важной компонентной базы, которую будут изготавливать белорусские предприятия. Также подписано соглашение о создании совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов.

Как отметил Лукашенко, этот центр позволит выполнять совместные опытно-конструкторские работы, поможет снизить зависимость белорусских и российских потребителей от импортных поставок.