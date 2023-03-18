Наука и технологии
01:52, 18 марта 2023
1 мин.

Президент Белоруссии заявил о поставках электронной компонентной базы в Россию

И создании совместного специализированного центра

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о первых поставках критически важной электронной компонентной базы в Россию.

Президент Белоруссии заявил о поставках электронной компонентной базы в Россию

Фото: Robu.in

По словам главы Белоруссии, сформирован перечень критически важной компонентной базы, которую будут изготавливать белорусские предприятия. Также подписано соглашение о создании совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов.

Как отметил Лукашенко, этот центр позволит выполнять совместные опытно-конструкторские работы, поможет снизить зависимость белорусских и российских потребителей от импортных поставок.

Совместно с российской стороной сформирован перечень критически важной компонентной базы, которая будет производиться на белорусских предприятиях, разработана дорожная карта по её освоению. Ряд элементов для российских предприятий мы уже начали поставлять.

Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
Новости партнеров
Новости партнеров