Президент Кении впал в бессонницу из-за оскорблений в Twitter

На момент удаления аккаунта, у президента было более 3 млн подписчиков в Twitter, сообщает BBC. Планирует ли он со временем вернуться и восстановить его - неизвестно.

Напомним, что ранее российские власти оштрафовали Twitter и Facebook за отказ переносить данные россиян на территорию страны. И если Facebook заплатил за это 4 млн рублей, то Twitter продолжает молчать и игнорировать штраф.