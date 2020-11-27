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Президент Кении впал в бессонницу из-за оскорблений в Twitter
Решение проблемы он нашел в удалении своего аккаунта
В сети появилась информация о том, что президент Кении Ухуру Кениата, прочитав оскорбления в свой адрес в Twitter, впал в бессонницу и никак не мог уснуть. В конечном итоге, политик принял решение и вовсе удалить аккаунт в данной социальной сети.
При этом, по данным источников, близких к президенту, Кениата “выразил раздражение из-за поведения некоторых пользователей”.
Я предпочитаю поговорить с женой, поспать, а утром проснуться и пойти на работу.
На момент удаления аккаунта, у президента было более 3 млн подписчиков в Twitter, сообщает BBC. Планирует ли он со временем вернуться и восстановить его - неизвестно.
Напомним, что ранее российские власти оштрафовали Twitter и Facebook за отказ переносить данные россиян на территорию страны. И если Facebook заплатил за это 4 млн рублей, то Twitter продолжает молчать и игнорировать штраф.