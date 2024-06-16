Президент Microsoft ответил на претензии властей из-за взлома сервисов компании

Претензии и сомнения в эффективности решений Microsoft Смиту высказал представитель Палаты представителей Бенни Томпсон, сказавший, что «компания из Редмонда» поставляет 85% продуктов безопасности для федеральных властей. Однако почему-то последнюю, весьма результативную, кибератаку со стороны китайской «шпионской команды Storm-0558» нашли не специалисты Microsoft. В ходе этой кибератаки были похищены десятки тысяч конфиденциальных электронных писем из облачных почтовых ящиков Microsoft Exchange министра торговли США и высокопоставленных чиновников Госдепартамента, а также многих других чиновников.

Для предметности законодатели зачитали отчёт Совета по проверке кибербезопасности Национальной безопасности (CSRB) о том, что Microsoft не справилась с задачами безопасности, а утечку обнаружили силами Госдепа. Кражу документов хакеры осуществили с помощью криптографического ключа, украденного из файла аварийного дампа во внутренней корпоративной сети Microsoft.

При этом Смит попытался переложить вину то ли на хакеров, то ли на абстрактных преступников, и «размыть» ответственность необходимостью работы «сообща».

«Искать виновных – не наша работа, за это мы вам платим», — разругался на Брэда Смита Томпсон.