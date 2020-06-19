Президент Microsoft выступил против высоких комиссий магазинов приложений

”Они магазины приложений предъявляют требования, которые как бы говорят: есть только один способ попасть на нашу платформу — пройти через ворота, которые мы сами создали. Иногда они устанавливают очень высокие цены: 30% всех ваших доходов должны идти на оплату комиссии”, — заявил он в беседе с журналистами Politico.

К слову, издание GeekWire уже отметило, что Microsoft явно на руку передел прибыли от продажи приложений для смартфонов, так как на сегодняшний день компания вынуждена платить Apple за покупки сервисов по подписке, таких как Microsoft Outlook, на iOS. С определенными проблемами создатели Windows столкнулись и при разработке игровых проектов под iPhone и iPad из-за политики Apple.