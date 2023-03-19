Президент Путин подписал закон о данных, которые владельцы сетей связи должны передавать правоохранителям

Изменения предполагают обязанность собственников или иных владельцев технологических сетей связи, которые имеют номер автономной системы, три года хранить на территории России и предоставлять информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, о фактах приёма, передачи, доставки, обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений, другую информацию о взаимодействии пользователей информационных систем и программ, а также информацию об этих пользователях.

Полномочиями установления состава такой информации наделяется правительство России. Также правительством будут определены места и правила хранения такой информации, порядок её предоставления и контроля за деятельностью собственников либо других владельцев технологических сетей связи.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.