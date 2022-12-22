Наука и технологии
00:49, 22 декабря 2022
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Президент Путин высказался за повсеместное использование беспилотников в армии

Это показал опыт СВО

Президент России Владимир Путин призвал к повсеместному использованию беспилотников в вооружённых силах.

Президент Путин высказался за повсеместное использование беспилотников в армии

Фото: Sensaciy.net

По словам президента, спецоперация показала, что использование БПЛА «стало практически повсеместным».

Также Путин отметил, что важно максимально быстро засекать цель, а информацию для нанесения удара необходимо передавать в режиме реального времени. Президент подчеркнул, что беспилотники должны быть увязаны между собой, должны быть интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищёнными каналами связи со штабами и командирами.

Актуальная задача - совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, во взводах, ротах, батальонах.

Владимир Путин
Президент Российской Федерации
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