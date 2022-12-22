Президент Путин высказался за повсеместное использование беспилотников в армии

Президент Путин высказался за повсеместное использование беспилотников в армииЭто показал опыт СВО
Президент России Владимир Путин призвал к повсеместному использованию беспилотников в вооружённых силах.
Фото: Sensaciy.net
По словам президента, спецоперация показала, что использование БПЛА «стало практически повсеместным».
Также Путин отметил, что важно максимально быстро засекать цель, а информацию для нанесения удара необходимо передавать в режиме реального времени. Президент подчеркнул, что беспилотники должны быть увязаны между собой, должны быть интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищёнными каналами связи со штабами и командирами.
Актуальная задача - совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, во взводах, ротах, батальонах.