Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении выборов через интернет

Так, новый закон, при проведении выборов и референдумов, позволяет гражданам страны голосовать не только электронно, но и по почте.

”Дистанционное электронное голосование ― голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения”, — говорится в подписанном президентом документе.

Для соблюдения принципа гласности при цифровом голосовании закон определяет особенности назначения наблюдателей в участковый избирком и члена участкового избиркома цифрового избирательного участка с правом совещательного голоса

Напомним, что ранее, 20 мая текущего года, данный закон был одобрен Советов Федерации. Помимо этого, чиновники также одобрили закон, допускающий возможность откладывания губернаторских выборов при введении режима повышенной готовности или ЧС.