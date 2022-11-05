Президент США Байден обвинил Twitter во лжи после покупки соцсети Маском

21:58, 05 ноября 2022
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Президент США Байден обвинил Twitter во лжи после покупки соцсети МаскомБайден выразил беспокойство по этому поводу
Президент США Джо Байден негативно и эмоционально прокомментировал покупку Twitter Илоном Маском. Байден обвинил сервис во лжи.
Накануне заявления американского президента Маск рассказал, что хочет сделать приобретённую им соцсеть самым точным источником информации в мире. Байден обвинил ресурс в том, что соцсеть будет «извергать ложь».
«А теперь о чём мы все беспокоимся: Илон Маск идёт и покупает организацию, которая рассылает — которая извергает ложь по всему миру... В Америке больше нет редакторов. Нет редакторов», — заявил Байден.