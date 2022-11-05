Наука и технологии
21:58, 05 ноября 2022
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Президент США Байден обвинил Twitter во лжи после покупки соцсети Маском

Байден выразил беспокойство по этому поводу

Президент США Джо Байден негативно и эмоционально прокомментировал покупку Twitter Илоном Маском. Байден обвинил сервис во лжи.

Президент США Байден обвинил Twitter во лжи после покупки соцсети Маском

Накануне заявления американского президента Маск рассказал, что хочет сделать приобретённую им соцсеть самым точным источником информации в мире. Байден обвинил ресурс в том, что соцсеть будет «извергать ложь».

«А теперь о чём мы все беспокоимся: Илон Маск идёт и покупает организацию, которая рассылает — которая извергает ложь по всему миру... В Америке больше нет редакторов. Нет редакторов», — заявил Байден.

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