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Президент США Джо Байден оценил российскую ракету «Кинжал»Её почти невозможно остановить
Президент США Джо Байден оценил российскую ракету «Кинжал» после её первого боевого применения.
По словам Байдена, «Кинжалы» мало чем отличаются от других ракет, но у них есть одно преимущество. Как отметил американский президент, эти ракеты почти невозможно остановить.
«У неё такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что её почти невозможно остановить», — заявил Байден.