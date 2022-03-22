Президент США Джо Байден оценил российскую ракету «Кинжал»

По словам Байдена, «Кинжалы» мало чем отличаются от других ракет, но у них есть одно преимущество. Как отметил американский президент, эти ракеты почти невозможно остановить.

«У неё такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что её почти невозможно остановить», — заявил Байден.