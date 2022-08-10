Президент США подписал закон для запуска производства процессоров в стране

На долю американских производителей приходится только 10% мировых поставок процессоров, вся остальная продукция производится в Китае — 75%. Причём остроту конкуренции и зависимость от Китая все производители почувствовали во время пандемии, когда из-за простоев производства возник дефицит материалов и, как следствие, полупроводников.

Многие компании намерены добиться запуска собственного производства чипов, чтобы не зависеть от тайваньской TSMC, на долю которой приходится 56% мировых поставок. При этом Samsung производит 18% процессоров, на долю остальных вендоров приходится менее 10%.

Законопроект, подписанный Байденом, позволит американским производителям получить $52 млрд на развитие производственной базы, на остальные $200 млрд будут финансироваться научные исследования, остальные деньги пойдут на создание региональных технологических центров. Всего будет выделено $280 млрд.