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Наука и технологии
Опубликовано 15 мая 2024, 05:15
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Президент США повысил таможенные тарифы до 100% на китайские электромобили

Для борьбы с Китаем
Президент США Джо Байден объявил о повышении таможенных тарифов и пошлин на товары из Китая якобы для борьбы с недобросовестной конкуренцией со стороны Поднебесной и недопущения «наводнения» американского рынка дешёвыми товарами.
Президент США повысил таможенные тарифы до 100% на китайские электромобили

© Ferra.ru

По словам Байдена, Китай применяет несправедливые торговые принципы, и даже несмотря на избыток собственных мощностей и технологического опыта, продолжает делать ставку на экспорт и насыщать мировые рынки дешёвыми товарами.

В связи с этим Байден объявил о повышении торговых тарифов, сохранив некоторые на том же уровне, какими их установил Трамп, а некоторые повысив в 4 раза. Так, в 4 раза — с 25% до 100% — Администрация США подняла тарифы на ввоз китайских электромобилей; на литий-ионные аккумуляторы и комплектующие для этих устройств тарифы выросли с 7,5% до 25%; на фотоэлектрические элементы, необходимые для сборки солнечных панелей, тарифы поднялись в 2 раза — с 25% до 50%. На полезные ископаемые, погрузочные краны и даже на медицинские средства индивидуальной защиты из Китая тарифы выросли с 0 до 25%.

Источник:Nikkei Asia
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Китай
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