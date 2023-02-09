Наука и технологии
06:01, 09 февраля 2023
1 мин.

Президент США призвал принять новые законы против монополии Apple, Google и прочих IT-гигантов

Для технологических корпораций наступают тяжёлые времена

Президент США Джо Байден призвал к принятию обновлённого антимонопольного законодательства, направленного против таких технологических гигантов, как Amazon, Apple и Google.

Президент США призвал принять новые законы против монополии Apple, Google и прочих IT-гигантов

Фото: Financial Times

Нынешний глава США известен своей критикой крупнейших технологических компаний за их злоупотребление властью. Он призвал Конгресс принять закон, запрещающий IT-гигантам собирать персональные данные о детях и подростках в Интернете и запрещающий целевую рекламу для детей.

Он также призвал к ужесточению ограничений на персональные данные, собираемые этими компаниями о каждом человеке.

Что интересно, свежее выступление Байдена знаменует собой первый случай использования слова «антимонопольный» в речи о положении дел в стране с 1979 года. В рамках своей инициативы, американский президент назначил трио прогрессистов на ключевые посты, контролирующие антимонопольную политику в стране.

Источник:Bloomberg
Теги:
#AMAZON
,
#Apple
,
#Google
,
#сша
Новости партнеров
Новости партнеров