Президент США призвал принять новые законы против монополии Apple, Google и прочих IT-гигантов

Нынешний глава США известен своей критикой крупнейших технологических компаний за их злоупотребление властью. Он призвал Конгресс принять закон, запрещающий IT-гигантам собирать персональные данные о детях и подростках в Интернете и запрещающий целевую рекламу для детей.

Он также призвал к ужесточению ограничений на персональные данные, собираемые этими компаниями о каждом человеке.

Что интересно, свежее выступление Байдена знаменует собой первый случай использования слова «антимонопольный» в речи о положении дел в стране с 1979 года. В рамках своей инициативы, американский президент назначил трио прогрессистов на ключевые посты, контролирующие антимонопольную политику в стране.