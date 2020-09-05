Президент США сравнил российскую вакцину от коронавируса с американской

Что интересно, глава Соединенных Штатов решил избежать подробного комментирования российского препарата, ограничившись лишь фразой о том, что он “не знает насчет российской вакцины и не очень уверен в ней”. При этом он также не забыл упомянуть и разработку США, которая, по его мнению, должна будет стать станет общепризнанным стандартом.

Напомним, что ранее Трамп отчитался об успехах его страны в борьбе с COVID-19. По словам президента, в августе заболеваемость новой инфекцией снизилась на 38% по сравнению с июлем. Тогда же он сообщил о начале третьей фазы испытаний вакцины от инфекции фармацевтической компании AstraZeneca.