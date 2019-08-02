Президент Южной Кореи пообещал, что Япония ответит за торговые санкции

”Отказ от дипломатического диалога и принятие данного решения (речь идет об исключении Южной Кореи из списка стран, имеющих возможность получать без каких-либо ограничений стратегические материалы -прим. редакции) является безрассудным и усугубляет ситуацию”, — заявил во время своего выступления на экстренном заседании Государственного совета Республики Корея глава государства.

Но одними сожалениями он не ограничился. Помимо всего прочего, он также предупредил власти Японии о том, что они “понесут полную ответственность за дальнейшее развитие ситуации", что может только усилить разгорающуюся торговую войну между двумя странами.