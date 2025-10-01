Президент Южной Кореи встретится с главой OpenAI

Южная Корея делает ставку на развитие искусственного интеллекта (ИИ), рассматривая его как один из ключевых инструментов для укрепления экономики. В начале этого года OpenAI открыла свой первый офис в Сеуле, назначив во главе подразделения бывшего сотрудника Google Кёнхуна Кима.

Интерес к сервисам компании в стране быстро растёт. По данным OpenAI, Южная Корея занимает второе место в мире по числу платных подписчиков ChatGPT, уступая лишь США.

Во время визита Альтман также намерен встретиться с руководителями ведущих чипмейкеров Samsung Electronics и SK Hynix. Эти компании производят передовые микросхемы памяти, которые используются в центрах обработки данных для работы систем искусственного интеллекта.